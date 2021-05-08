التجارة تحدد موعد اضافة المادتين الجديدتين على البطاقة التموينية

وقال وزير التجارة علاء الجبوري، في تصريح تابعته الخليج 365، إن "الوزارة ستبدأ من يوم غد الأحد بالإجراءات القانونية والفنية لتطبيق القرار وتنفيذه خلال فترة قريبة جداً"، مؤكداً أن "الموضوع يتطلب جملة من الإجراءات الإدارية لغرض حسم الموضوع والاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة وفق ما مقرر للموازنتين العامة للدولة والخاصة بالبطاقة التموينية".ولفت الى أن "قرار مجلس الوزراء لدعم البطاقة التموينية، تضمن إضافة مادتي معجون الطماطم والبقوليات (العدس والفاصولياء) أو (الحمص والفاصولياء)، وسيتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للمباشرة بالعمل بدءاً من الشهر السابع أو الثامن المقبلين".

وتابع الجبوري، أن "المواد ستختلف بطبيعتها وفقاً لتطبيق ضوابط الفحص المختبري"، مؤكداً أنها "فرصة باتجاه تطوير نظام البطاقة التموينية وايصال المفردات بشكل متواصل للمواطن"، مبيناً أن "الأهم في هذا القرار، هو أنه في حال عجزت وزارة المالية في ايصال المبالغ المالية المخصصة لوزارة التجارة، فإن وزارة النفط ستكون ملزمة بدفع المبالغ ومستحقات العقود التي توقعها وزارة التجارة مع هذه الشركة".

