انت الان تتابع خبر تعديل الدستور والانتخابات القادمة على طاولة مباحثات صالح وزيدان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تعديل الدستور والاستعداد للانتخابات المقبلة.
وقال إعلام القضاء في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٥/٧ استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان رئيس الجمهورية برهم صالح وتداول معه الافكار المطروحة بخصوص تعديل الدستور والاستعدادات الجارية للانتخابات القادمة".