انت الان تتابع خبر تعديل الدستور والانتخابات القادمة على طاولة مباحثات صالح وزيدان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تعديل الدستور والاستعداد للانتخابات المقبلة.