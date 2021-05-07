انت الان تتابع خبر الجوية يتمسك بصدارة الدوري ويحقق نصراً جديداً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-07 | 22:53
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حقق نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نادي نفط الوسط، وذلك في المباراة المؤجلة لحساب الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز.
وسجل نفط الوسط هدف التقدم عن طريق اللاعب محمود زعترة عند الدقيقة الثامنة من المباراة، ليعادل الصقور النتيجة عن طريق لاعبه شريف عبد الكاظم في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق. وفي شوط المباراة الثاني، وضع اللاعب شريف عبد الكاظم، الصقور في المقدمة، بهدف سجله في الدقيقة 57، فيما عاد نفط الوسط ليعادل النتيجة عند الدقيقة 69 عن طريق اللاعب سجاد جاسم.
واختتم لاعب القوة الجوية حسين جبار مهرجان الأهداف في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين للقوة الجوية.
واختتم لاعب القوة الجوية حسين جبار مهرجان الأهداف في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين للقوة الجوية.
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