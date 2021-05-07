أسعار النفط ترتفع

وختمت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على 68.28 دولار للبرميل بينما تحدد سعر التسوية للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 64.90 دولار للبرميل، بزيادة 19 سنتا تعادل 0.3 بالمئة لكلا الخامين.

وارتفع خاما القياس أكثر من واحد بالمئة على مدار الأسبوع، في صعود أسبوعي هو الثاني على التوالي، وسط تخفيف قيود الحركة المفروضة لاحتواء كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا وتعافي أنشطة المصانع وتطعيمات الوقاية من فيروس كورونا، مما يمهد لانتعاش في الطلب على الوقود.