التحالف يسلم ذخيرة تقدر بأكثر من مليون دولار للقوات العراقية

وقال التحالف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "القوات الأمنية العراقية استلمت ذخيرة تقدر بـ 1,779,736 دولار من قوات، في قاعدة عين الاسد الجوية".

واضاف، إنّ "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعملية العزم الصلب".



واوضح، ان "البرنامج والذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".