انت الان تتابع خبر سواريز على رأس قائمة أتلتيكو لمواجهة برشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-07 | 22:12
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أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة، غدًا السبت، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 35 للدوري الإسباني.
وشهدت قائمة أتلتيكو تواجد الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق، والذي سيعود إلى كامب نو لأول مرة، منذ رحيله عن النادي الكتالوني الصيف الماضي.
حراسة المرمى: أوبلاك، جربيتش.
الدفاع: سافيتش، فيرساليكو، تريبير، هيرموسو، لودي، خيمينيز، فيليبي.
ويتصدر الأتلتي جدول ترتيب الليجا، برصيد 76 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن البارسا، صاحب المركز الثالث.
وجاءت قائمة الروخي بلانكوس كالتالي:
حراسة المرمى: أوبلاك، جربيتش.
الدفاع: سافيتش، فيرساليكو، تريبير، هيرموسو، لودي، خيمينيز، فيليبي.
الوسط: كوندوجبيا، توريرا، يورينتي، هيريرا، ساؤول، كوكي، كاراسكو، فيتولو، ليمار.
الهجوم: سواريز، فيليكس، موسى ديمبلي، أنخيل كوريا.
ويتصدر الأتلتي جدول ترتيب الليجا، برصيد 76 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن البارسا، صاحب المركز الثالث.
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