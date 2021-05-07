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دولة خليجية تلغي 'فحص كورونا' للقادمين إليها بهذا الشرط!

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، مساء أمس الخميس، أن الإجراء الجديد، الذي سيبدأ العمل به أول أيام عيد الفطر، قد اشترط إبراز الشعار الأخضر لمن تلقوا التطعيم والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت الوكالة أن الشعار الأخضر قد تحل محله شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة في دول ، وفي كلتا الحالتين، لا يطبق الحجر الصحي الاحترازي على القادمين.

ويشمل القرار كذلك الدول التي تجمعها مع البحرين اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات التطعيم المعتمدة، غير أنه لا يسري على الفئات العمرية بين 6-17 سنة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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