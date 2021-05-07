دولة خليجية تلغي 'فحص كورونا' للقادمين إليها بهذا الشرط!

ويشمل القرار كذلك الدول التي تجمعها مع البحرين اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات التطعيم المعتمدة، غير أنه لا يسري على الفئات العمرية بين 6-17 سنة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012