اتبعي حمية العسل للتخلص من الوزن الزائد بعد العيد!

بغداد - ياسين صفوان - تتبع الكثيرات حول العالم حالياً رجيم العسل أو Honey Diet الشائع في بريطالنيا على وجه التحديد. فما هي هذه الحمية؟ وكيف تساعد على انقاص الوزن؟

يمكن هذا الرجيم أن يساعدك على خسارة الوزن اذا اكتسبت بعض الكيلوغرامات في شهر رمضان أو في أيام العيد. ولذلك من المهم أن تحدّي من رغبتك في الأكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات الأساسية. ولهذا عليك، بحسب هذا الرجيم أن تتناولي ملعقة طعام من العسل كل مساء وأن تجعليه بديلاً يومياً للسكر.