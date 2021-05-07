الكاظمي: العراق يلعب دوراً مهماً في 'تذويب التوتر' بالمنطقة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، وبحثا مستجدات الساحة السياسية وعددا من القضايا الوطنية".وشدد الطرفان على "أهمية إعادة فرض هيبة الدولة وتعاون الجميع على طريق بناء الدولة الكريمة العادلة المقتدرة، ومكافحة الفساد، والحرص على إجراء الانتخابات بموعدها، وضمان نزاهتها وشفافيتها، كما شددا على أهمية الدور الإقليمي الذي يلعبه العراق في تقريب وجهات النظر، وتذويب التوتر، بما يعزز استقرار وسلام المنطقة".

ودعا حمودي إلى "ضرورة استمرار لجنة الحوار الإستراتيجي وجدولة انسحاب القوات الاجنبية، وصولا الى كل ما يحفظ سيادة العراق وأمنه".

