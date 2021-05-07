بالصورة: شاب عربي يفوز بأكبر جائزة بتاريخ اللوتو

بغداد - ياسين صفوان - فاز الشاب اللبناني محمد رحال بأكبر جائزة بتاريخ اللوتو اللبناني، والتي وصلت قيمتها الى نحو ١٠ مليار و٧٠٠ مليون ليرة.



وفي الحلقة الماضية من اللوتو اللبناني، تمّ الكشف عن هوية الشاب الفائز، والذي أحدث ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلد، بحيث انه الوحيد الذي فاز بها ولم يتشارك الفوز مع أحد.

يذكر أن الشاب الفائز يبلغ من العمر 24 عاما فقط، وقد فاز بأكبر جائزة بتاريخ اللوتو اللبناني، والتي تخطت قيمتها الـ ١٠ مليار ليرة.

وأكدت ذلك مقدمة البرنامج من خلال تغريدة لها عبر تويتر، وكتبت: "محمد رحال، شاب عمره ٢٤ سنة هو يلي ربح اكبر جايزة بتاريخ اللوتو اللبناني وقيمتها حوالي ١٠ مليار و٧٠٠ مليون ليرة كاش."