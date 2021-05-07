بروفيسور بالأمراض التنفسية: كورونا باق لسنوات والسلالة الهندية تنذر بكارثة

بغداد - ياسين صفوان - اكد البروفيسور، سليم نافتي، الاختصاصي الجزائري في طب الأمراض التنفسية، بأن فيروس كورونا سيبقى لسنوات طويلة، محذرا من تفشي السلالة الهندية.

ونقلت صحيفة "النهار" عن نافتي، قوله إنّ الفيروس سيبقى بيننا لسنوات طويلة خاصة مع السلالات الجديدة"، مشيرا إلى أن المثير للقلق والأخطر من الفيروسات المتحورة هو تخلي أفراد المجتمع عن الإجراءات الوقائية".

ويرى البروفيسور أن "التهاون لا يقع فقط على عاتق المواطنين، مطالبا بـ"إجراءات ردعية من أجل وقف التراخي"، محذرا في الوقت ذاته من أنه في حال انتشار السلالة الهندية "سنكون على أبواب كارثة صحية".

وأكد البروفيسور في ذات السياق، أنه "على السلطات المعنية تطبيق حجر صحي على هؤلاء مع إجراء مراقبة وتحاليل دورية، كما يجب تطبيق تدابير صارمة على كل أجنبي يدخل البلاد، دون تساهل أو تهاون لتفادي السلالات المتحورة التي نتشر بسرعة.

وأكد أن الإمكانيات الصحية للجزائر لاتحتمل تزايد عدد الاصابات"، لافتا إلى أن "السلالات المتحورة ذكية وتتحول دوريا، وتصيب الفئات العمرية الصغيرة أكثر بمعنى الأطفال والشباب".