دخول 220 طن 'أوكسجين طبي' من الكويت الى العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، تسهيل دخول 220 طناً من مادة الاوكسجين الطبي من الكويت الى العراق.



وذكرت الهيئة، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انها "مستمرة في دعم الواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية".

واضافت الهيئة أنه "تم دخول غاز الأوكسجين الطبي السائل وبواقع (11) صهريجاً بحمولة إجمالية (220 طناً) قادماً من دولة الكويت بعد تسهيل إجراءات دخولها لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي".