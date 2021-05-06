بايرن ميونيخ يسعى لضم أشرف حكيمي الى صفوفه

ودفع إنتر العام الماضي لريال مدريد 45 مليون دولار مقابل ضم الظهير الأيمن الديناميكي، لذا يتعين على إدارة البايرن إيجاد حلول ذكية للمضي قدما في الصفقة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012