بالفيديو: هازارد يثير الجدل بسبب الضحك

وظهر هازارد عقب صافرة نهاية المواجهة يضحك ويمازح كورت زوما، مدافع تشيلسي.

ولم يظهر هازارد اللاعب السابق بصفوف تشيلسي أي حماس خلال مباراة أمس الأربعاء، حيث كان بلا خطورة تذكر على مرمى البلوز إذ استبدله زين الدين زيدان في الدقائق الأخيرة.

وأثارت اللقطة سخط عدد كبير من جمهور ريال مدريد على مواقع التواصل الإجتماعي، واتهمت اللاعب بالتهاون، وقلة احترام ناديه الحالي ولزملائه الذي بذلوا جهدا كبيرا في الميدان.

وكان هازارد لاعبا سابقا في صفوف تشيلسي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صيف 2019.

وأهدار ريال مدريد فرصة بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة في ثمانية أعوام بعد خسارته أمام تشيلسي 3-1 في النتيجة الإجمالية.