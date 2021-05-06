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انطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن الحشد الشعبي اليوم الخميس، انطلاق عملية امنية مشتركة لملاحقة فلول داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين.
وقال اعلام الحشد في بيان تلقته الخليج 365، إن قوة مشتركة من اللواء 52 في الحشد الشعبي والجيش والتدخل السريع شرعوا بعملية امنية شرق صلاح الدين".
وأوضح البيان ان العملية انطلقت بناء على معلومات استخبارية للقضاء على فلول داعش وتأمين مناطق شرق صلاح الدين، حيث تمكنت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للحشد من معالجة عبوة ناسفة كانت مزروعة في قرية دبج معدة للتفجير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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