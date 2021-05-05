انت الان تتابع خبر الصحة النيابية توصي بترشيح بديل عن التميمي يحظى بمهنية واستقلالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اوصت لجنة الصحة النيابية، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بترشيح بديل عن وزير الصحة حسن التميمي الذي استقال امس يحظى بمهنية واستقلالية.
وأضافت أنها "تود ان تُسجل احترامها وتقديرها لما بذلته قيادة الوزارة وخصوصاً خلال تسنمها من قبل حسن التميمي والذي كان فاعلاً ونشطاً ومبادراً في ايجاد الحلول التي تقلل من اثر الجائحة مع محدودية الدعم وغياب الوعي الصحي لدى الكثيرين وعدم تعاونهم مع مجهود الوزارة الكبير، وساعده في ذلك كونه ابن الوزارة المتدر".
واشارت اللجنة الى "ضرورة عدم الخروج عن السياقات الدستورية التي تحدد منح الثقة وسحبها من الوزير في اي تشكيلة حكومية وحسب المادة 76 و 78 من الدستور ولوائح النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتي تشير لاكتساب اقالة او استقالة الوزير بعد تحويلها لمجلس النواب لغرض التصويت عليها وبعدها يرشح رئيس الوزراء بديلا خلال فترة 15 يوما من ذلك".
وتابعت "حرصاً منا على اهمية الاستمرار بمتابعة ملف الجائحة وتطوراتها المخيفة فلابد من الاستعجال بهذا الاجراء ومتابعة الوزير المستقيل لملف الجائحة لحين تسليمه للبديل الذي يحظى بثقة مجلس النواب"، مبدية رغبتها بأن "توصل لرئيس الحكومة توصيتها بترشيح من يحظى بمهنية واستقلالية وقدرة عالية على مواجهة التحديات الصحية الضخمة التي تواجه البلاد بعيداً عن اي تأثير".