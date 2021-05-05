انت الان تتابع خبر بالفيديو والصور: نادين نجيم تخطف الأنظار وتبهر المشاهدين بإحساسها وحرفيتها! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتشارك الممثلة اللبنانية القديرة كارمن لبس مع الممثلة نادين نجيم وعدد من نجوم الدراما العربية في مسلسل 2020، الذي يكسر الارقام القياسية ويحقق نسبة مشاهدات عالية، وهو الذي يجمع بين مهارات تمثيلية مبدعة ومحترفة بالاضافة الى قصة سيناريو محبكة واخراج محترف. وأشادت الممثلة كارمن لبس بزميلتها الممثلة نادين نسيب نجيم بالنجاح والأداء الرائع لها في المسلسل.