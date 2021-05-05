انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تطالب بصرف مخصصات الملاكات الإدارية في وزارة الصحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، بصرف مخصصات الملاكات الإدارية في وزارة الصحة.