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بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تطالب بصرف مخصصات الملاكات الإدارية في وزارة الصحة

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بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، بصرف مخصصات الملاكات الإدارية في وزارة الصحة.
وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإيعاز إلى وزارة الصحة لصرف مخصصات الملاكات الإدارية في الوزارة والوزارات المعنية الآخرى لدورهم الكبير في التصدي لجائحة ".

في ما يلي نص الوثيقة:
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الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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