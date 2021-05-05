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انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تطالب بصرف مخصصات الملاكات الإدارية في وزارة الصحة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، بصرف مخصصات الملاكات الإدارية في وزارة الصحة.
وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإيعاز إلى وزارة الصحة لصرف مخصصات الملاكات الإدارية في الوزارة والوزارات المعنية الآخرى لدورهم الكبير في التصدي لجائحة كورونا".
في ما يلي نص الوثيقة:
في ما يلي نص الوثيقة: