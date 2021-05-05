الكاظمي والسفير الفرنسي يبحثان تسهيل عمل الشركات الفرنسية في العراق

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع السفير الفرنسي لدى بغداد، تسهيل عمل الشركات الفرنسية في العراق.

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل، اليوم، السفير الفرنسي في العراق برونو أوبير، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، الى جانب مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".



وشهد اللقاء أيضا، وفق البيان "بحث التعاون الثنائي المشترك بين بغداد وباريس، وسبل تعزيزه وتطويره في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلا عن التعاون في مجال الاستثمار وتسهيل عمل الشركات الفرنسية في العراق".

