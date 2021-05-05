حكومة كردستان تبحث مع وفد أمريكي الانتخابات العراقية المقبلة واتفاقية سنجار

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل اليوم، وفداً من الولايات المتحدة ضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الإقليم والولايات المتحدة، فضلاً عن مناقشة آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة".ونقل الوفد بحسب البيان، "تحيات الرئيس جو بايدن إلى رئيس حكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن زيارته تعد تأكيداً على رغبة الرئيس والحكومة الأمريكيين في توطيد العلاقات مع إقليم كردستان الذي يعتبر حليفاً مهماً للولايات المتحدة في المنطقة".

وتناول الاجتماع "العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية والانتخابات العراقية المقبلة بالإضافة إلى الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وأهمية تنفيذ اتفاق سنجار".

