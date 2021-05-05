السعودية تدرس إمكانية منع الوافدين الأجانب من أداء الحج هذا العام

ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين تأكيدهما أن "السلطات علقت الخطط السابقة بشأن إمكانية استقبال الوافدين من الخارج هذا العام"، موضحين أن "الإجراء في حال تبنيه سيقضي بعدم السماح بأداء مناسك الحج إلا للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة الذين خضعوا للتطعيم ضد كورونا أو تماثلوا للشفاء منه في موعد لا يزيد عن ستة أشهر قبل مشاركتهم في الفعالية الدينية".وقال أحد المصدرين إن "المملكة قد تفرض أيضا قيودا على عمر الوافدين".فيما ذكر الآخر أن "الخطط الأصلية كانت تقضي بالسماح لبعض الوافدين الأجانب الذين خضعوا للتطعيم بأداء مناسك الحج، لكن الجدل بشأن مختلف أنواع اللقاحات ومدى فعاليتها وكذلك خطر تفشي سلالات جديدة من العدوى أجبر المسؤولين في المملكة إلى مراجعة هذه الخطط".

وأشار المصدران إلى أن "المشاورات بشأن هذا الحظر المحتمل لا تزال جارية ولم يتخذ أي قرار نهائي حتى الآن".

