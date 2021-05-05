الاسدي لعشائر الطارمية: تعاونكم معنا سيعجل في هزيمة عصابات داعش

بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الاربعاء، على ضرورة تعاون العشائر في الطارمية -شمالي بغداد- للتعجيل في هزيمة عصابات داعش.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس جهاز الامن الوطني العراقي ورد للسومرية نيوز، ان "الاسدي وخلال لقائه وجهاء وشيوخ عشائر الطارمية ان تعاون العشائر مع قوات الامن سيُعجل من هزيمة عصابات داعش في تلك المنطقة، وذلك من خلال سرعة إيصال المعلومة الاستباقية".



ووجه الاسدي بحسب البيان، "مفارز جهاز الامن الوطني بالتنسيق المعلوماتي والتعاون التام مع اهالي الطارمية للقضاء على ما تبقى من خلايا الارهاب".

