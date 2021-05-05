حكم نهائي بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني في بلجيكا

واكد ممثلو الادعاء، إن "الحكم بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني بتهمة التخطيط لتفجير تجمع للمعارضة خارج باريس، تأكد اليوم الأربعاء، بعد أن تخلى عن خططه للاستئناف".

وأدين أسد الله أسدي ، 49 عامًا ، في شباط الماضي من قبل محكمة أنتويرب، بتزويده بالمتفجرات للهجوم المخطط له في 30 حزيران 2018 على جماعة المعارضة المنفية ، "المجلس الوطني للمقاومة في إيران".

