ملف تحسين الأداء الحكومي.. وزارة الشباب اولى محطات فريق أمانة مجلس الوزراء

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوفد الذي ترأسه نائب الأمين العام لمجلس الوزراء جاسم محمد حمد، اجرى أولى الزيارات الميدانية، إلى مقرّ وزارة الشباب والرياضة، لبحث ملف الأداء المؤسسي مع القيادات الوزارية".واضافت ان "ذلك يأتي، نظرا إلى الدور المهم الذي تؤديه فرق تنسيق التقييم في الوزارات؛ لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2018 مما يتطلب زيادة في أواصر التواصل مع الوزراء وفريق تنسيق التقييم في الوزارات بشأن تنفيذ قرار المجلس الخاص بتحسين الأداء الحكومي".

وتابع البيان، ان "نائب الأمين العام لمجلس الوزراء تحدث، خلال اجتماع حضره وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، عن تحسين الأداء المؤسسي والرؤى المستقبلية في هذا المجال"، مُبديا "استعداد الأمانة العامة في دعم وإسناد فرق تنسيق التقييم في الوزارة، وفقا للمعايير والأسس الخاصة بظروف تحسين الأداء".



واوضح حمد بحسب البيان أنّ "الأداء المتميز بات اليوم أسلوبا عالميا يتم الاهتمام به؛ من أجل الارتقاء بعمل مؤسسات الدولة بما بلائم حاجات ومتطلبات فئات عناية كل وزارة على حدة"، مُشيرا إلى أنّ "أحوال الأداء في العراق أصبحت تستلزم إحداث نوع من ثورة إدارية شاملة تجتاز العقبات والتحديات المالية، والفنية، والقانونية، وتقوض منظومة الفساد لردّ الاعتبار إلى المصلحة الوطنية العليا للبلاد".

إلى ذلك استمع المسؤولون في الأمانة العامة إلى مداخلات أعضاء فريق تنسيق التقييم في وزارة الشباب والرياضة، وناقشوا معا تطوير ورقة الملاحظات الخاصة بتقرير الوزارة السنوي بشأن تحسين الأداء.