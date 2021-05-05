وزير الخارجيّة يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته البلجيكيّة

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بغداد - ياسين صفوان - وأعرب الوزير عن شكره إلى الحُكُومة البلجيكيّة لمواقفها الداعمة للعراق في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة، داعياً إلى أهمّية استمرار الدعم إلى حين القضاء على الفكر الذي أنتج هذه الجماعات الإرهابيّة.

وأكّد على أهمّية تعزيز العمل، وتوحيد الجُهُود الدوليّة لإيجاد حلٍّ سياسيّ للأزمة في سوريا،لتأثيرها المُباشِر في الأمن، والاستقرار الإقليميّ، وينعكسُ ذلك على أمن وأستقرار العراق.داعياً إلى معالجة الوضع الإنسانيّ للعائلات في مُخيَّم الهول في سوريا، ومنع تنظيم داعش من اختراق مُخيّمات النازحين، ونشر فكره الإرهابيّ، وإعادة تنظيم صُفوفه.

وجرى أيضاً مناقشة قرار الحكومة العراقية إجراء إنتخابات حُرَّة ونزيهة، موضِحاً:إنَّ العراق بعث رسالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

كما بحث الوزيران عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنُّب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف.

وتطرّق الوزير إلى أهمّية تضافر الجُهُود في مُواجَهة تداعيات الجائحة الفايروسيّة؛ لما تُمثّله من تحدٍّ عالميّ أثّر سلباً في عُمُوم مجالات الحياة، وتحسُّن الوضع العالميّ مع اكتشاف اللقاح؛ مما أدّى إلى تحسُّن أسعار النفط.

من جانبها قدمت وزيرة الخارجيَّة البلجيكيّة خالص تعازيها إلى حكومة وشعب العراق بإستشهاد عددٍ من المواطنين إثر الأعمال الارهابيّة التي إستهدفت العراق مؤخّراً، معربةً عن تضامن بلجيكا حكومةً و شعباً مع العراق في حربه ضد الإرهاب.

مُشيرةً إلى قرار الحكومة البلجيكية بإرسالِ بعثة جديدة الى العراق لتحديد مصير عائلات وأطفال داعش.