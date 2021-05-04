تقرير يرصد عن قرب 'جائحة كورونا' في الهند

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها، إنه وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أصبح أكثر من 600 مليون هندي من 18 إلى 45 عاما، مؤهلين للحصول على اللقاح ضمن خطة تبنتها الحكومة في أعقاب الموجة الثانية القاتلة التي ضربت البلاد الشهر الماضي، ولكن كما توقع الكثير من الخبراء فقد أثبت نقص اللقاحات أنه يمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق ذلك الهدف.فمن أصل 36 ولاية وإقليم اتحادي في الهند، هناك فقط 12 ولاية لديها ما يكفي من اللقاحات للبدء في التطعيم من هم فوق 18 عاما وبكميات صغيرة.

وبحلول يوم الأحد، وفقا لوزارة الصحة، تلقى 86023 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عاما الجرعة الأولى من اللقاح، وكانت الولاية التي لقحت أكبر عدد من البالغين هي ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وعلى مدار الخمسة عشر يوما الماضية، انخفض معدل التطعيمات اليومية من 3.2 مليون في اليوم إلى 2.3 مليون في اليوم، فيما تشير التقديرات إلى أنه في حال أرادت الهند تطعيم كل شخص يزيد عمره عن 18 عاما خلال هذا العام، فستكون هناك حاجة إلى 7.5 مليون جرعة كل يوم.