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تركيا تسجل نحو 29 ألف إصابة و336 وفاة جديدة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 28997 إصابة و336 وفاة جديدة بفيروس المسبب لعدوى "كوفيد-19".
وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28997، مقابل 24733 في بيانات الاثنين، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4929118.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 336 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 347 الاثنين، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 41527 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 38218 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 4554037 شخصا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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