التربية تحدد موعد إيقاف الدوام الحضوري في المدارس

بغداد - ياسين صفوان - حددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موعد إيقاف الدوام الحضوري في المدارس.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "التزاماً بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، وزارة التربية تعلن إيقاف العمل بالدوام الحضوري من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 5 / 5 / 2021 والاعتماد كلياً في جميع المراحل الدراسية على التعليم الالكتروني".



وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد قررت إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونياً.