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مجلس الوزراء يستثني هذه المراحل من قرار إيقاف التعليم الحضوري

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بغداد - ياسين صفوان - استثنى مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ثلاث كليات من قرار إيقاف التعليم الحضوري.
وقال المجلس في بيان مقتضب حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "المراحل المنتهية لكليات الطب البشري والأسنان والتمريض تستثنى من قرار إيقاف التعليم الحضوري".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد قررت إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونياً.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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