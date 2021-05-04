مجلس الوزراء يستثني هذه المراحل من قرار إيقاف التعليم الحضوري

وقال المجلس في بيان مقتضب حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "المراحل المنتهية لكليات الطب البشري والأسنان والتمريض تستثنى من قرار إيقاف التعليم الحضوري".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد قررت إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونياً.

