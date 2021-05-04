بالأرقام.. آخر حصيلة لإصابات كورونا في العالم

وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع أيضا إلى 3 ملايين و214 ألف حالة، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 90.3 مليوناً.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، جرى إعطاء نحو مليار و 180 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.