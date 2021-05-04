انت الان تتابع خبر بالأرقام.. آخر حصيلة لإصابات كورونا في العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت أحدث الاحصاءات اليوم الثلاثاء أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم قد ارتفع إلى 153 مليوناً و553 ألف حالة.
وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع أيضا إلى 3 ملايين و214 ألف حالة، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 90.3 مليوناً.
وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، جرى إعطاء نحو مليار و 180 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.