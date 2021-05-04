انت الان تتابع خبر حزمة مساعدات أمريكية لإعادة افتتاح مستشفى أبن الخطيب ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تقديمها المساعدة المطلوبة والعاجلة لإعادة فتح مستشفى ابن الخطيب في بغداد، والذي تعرض لأضرار بالغة في حريق مأساوي وقع في الـ 24 من شهر نيسان.