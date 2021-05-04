الذهب يهبط عن أعلى مستوى له خلال أكثر من شهرين

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1786.10 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 فبراير شباط عند 1797.75 دولارا يوم الاثنين.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1785.50 دولارا.



وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما يقلل من جاذبية الذهب لحاملي عملات أخرى.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2973.29 دولارا للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى علي الإطلاق عند 3007.73 دولارات يوم الجمعة.

ونزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 26.79 دولارا بعدما سجلت أعلى مستوى منذ الأول من مارس آذار يوم الاثنين، بينما استقر البلاديوم عند 1230.49 دولارا.