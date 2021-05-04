بالفيديو تظاهرة لاصحاب العقود والاجور التابعين لوزارة الكهرباء

خرج المئات من اصحاب العقود والاجور التابعين لوزارة الكهرباء بتظاهرة امام مبنى الوزارة مطالبين بالغاء قرار صدر مؤخرا يقضي باستقطاع رواتبهم.

قرابة المئة الف دينار هي القيمة المالية التي استقطعتها وزارة الكهرباء من اصحاب العقود والاجور قرار اثار غضب اعداد كبيرة من الموظفين الذين لجأوا للخروج بتظاهرة امام مبنى الوزارة مطالبين بتسليمهم كامل مستحقاتهم المالية دون اي استقطاع



ساعات طويلة من الانتظار قضاها المتظاهرون امام بوابة الكهرباء لكن لم يتوصلوا لحل مادفعهم لرفع دعاوى قضائية ضد الوزير سيما وان هناك عقدا يوثق ويضمن حقهم تم توقيعه بينهم وبين الوزارة