انت الان تتابع خبر بالفيديو تظاهرة لاصحاب العقود والاجور التابعين لوزارة الكهرباء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الكهرباء تستقطع 100 الف دينار من اصحاب العقود والاجور ماادى لخروجهـم بتظاهـرة امام بوابـة الـوزارة للمـطالـبة بالغـاء الاستقـطاع
خرج المئات من اصحاب العقود والاجور التابعين لوزارة الكهرباء بتظاهرة امام مبنى الوزارة مطالبين بالغاء قرار صدر مؤخرا يقضي باستقطاع رواتبهم.
قرابة المئة الف دينار هي القيمة المالية التي استقطعتها وزارة الكهرباء من اصحاب العقود والاجور قرار اثار غضب اعداد كبيرة من الموظفين الذين لجأوا للخروج بتظاهرة امام مبنى الوزارة مطالبين بتسليمهم كامل مستحقاتهم المالية دون اي استقطاع
ساعات طويلة من الانتظار قضاها المتظاهرون امام بوابة الكهرباء لكن لم يتوصلوا لحل مادفعهم لرفع دعاوى قضائية ضد الوزير سيما وان هناك عقدا يوثق ويضمن حقهم تم توقيعه بينهم وبين الوزارة
قرابة المئة الف دينار هي القيمة المالية التي استقطعتها وزارة الكهرباء من اصحاب العقود والاجور قرار اثار غضب اعداد كبيرة من الموظفين الذين لجأوا للخروج بتظاهرة امام مبنى الوزارة مطالبين بتسليمهم كامل مستحقاتهم المالية دون اي استقطاع
ساعات طويلة من الانتظار قضاها المتظاهرون امام بوابة الكهرباء لكن لم يتوصلوا لحل مادفعهم لرفع دعاوى قضائية ضد الوزير سيما وان هناك عقدا يوثق ويضمن حقهم تم توقيعه بينهم وبين الوزارة