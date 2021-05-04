انت الان تتابع خبر بالفيديو حراك نيابي لتعديل قانون الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يجري الحديث عن حراك نيابي لاجراء تعديل على قانون الانتخابات خاصة تلك الفقرة المتعلقة بآلية الدوائر المتعددة, وهو امر يجده اخرون بأنه مستحيل في هذه الفترة وأن العملية الانتخابية ستجرى وفق القانون الذي صوت عليه البرلمان .

يقود نواب بعض الكتل السياسية حراكاً للطعن بفقرة تقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد, قبل نحو خمسة اشهر من موعد الانتخابات التشريعية, وجري هذا الحراك على اعتبار أن آلية الدوائر المتعددة تم تفصيلها على مقاس الاحزاب الكبيرة .

بالمقابل اكد نواب أخرون عدم وجود هكذا ساع مؤكدين ان قانون الانتخابات مضى بالياته الموجودة مع صعوبة اجراء تعديل في الوقت الحالي .

ورغم ما حدث ويحدث من اشكاليات بشان الانتخابات وقانونها وما يدور حوله من خلاف قائم حتى اللحظة يبقى اهتمام المواطن منصباً تجاه الخلاص من المحاصصة التي انهكت البلاد .