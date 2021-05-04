المفوضية تقرر السماح لمرشحي الانتخابات المقبلة بتغيير مراكز اقتراعهم

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الثلاثاء، قراراً يسمح لمرشحي الإنتخابات النيابية المقبلة، بتغيير مراكز اقتراعهم.



وقالت المفوضية، في بيان ورد للسومرية نيوز أنه "تقرر السماح لمرشحي مجلس النواب للانتخابات المقبلة (من المرشحين على دوائر انتخابية غير الدوائر التي في محل سكناهم) إضافة الى عوائلهم بحسب البطاقة التموينية حصراً بتغيير مراكز اقتراعهم الى مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي رشحوا فيها".