انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 148,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 147,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 120,32 دولار
100 باوند ⬅️ 138,85 دولار
100 دولار ⬅️ 828,15 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1785,88 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,56 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,33 دولار
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 148,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 147,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 120,32 دولار
100 باوند ⬅️ 138,85 دولار
100 دولار ⬅️ 828,15 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1785,88 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,56 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,33 دولار