انت الان تتابع خبر مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان فى مواجهة نارية لحسم بطاقة نهائي الأبطال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتهت مواجهة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للفريق الباريسي البرازيلي ماركينيوس، في حين أحرز للسيتي كل من البلجيكي كيفن دي بروين والجزائري رياض محرز.

