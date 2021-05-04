انت الان تتابع خبر الرافدين يقرر منح 50 مليون للموظفين والمنتسبين للبناء والترميم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، منح الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف 50 مليون للبناء في قطعة ارض سكنية او ترميم الدور السكنية.
المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التقديم على تلك القروض يكون للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع حاملي بطاقة الماستر كارد حصرا".
واضاف البيان ان "التقديم عن طريق فروع المصرف وبحسب الرقعة الجغرافية".