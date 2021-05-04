الرافدين يقرر منح 50 مليون للموظفين والمنتسبين للبناء والترميم

المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التقديم على تلك القروض يكون للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع حاملي بطاقة الماستر كارد حصرا".

واضاف البيان ان "التقديم عن طريق فروع المصرف وبحسب الرقعة الجغرافية".