لمرضى السكري... تناولوا هذا النوع من الخضار ولاحظوا الفرق!

بغداد - ياسين صفوان - يعتبر "الخس" بأنواعه أحد أفضل الأطعمة التي تساعد على الشعور بالشبع لذلك يفضله الكثير من متبعي الحميات الغذائية.

يحتوي "الخس" على عناصر غذائية أساسية مثل حمض الفوليك، والفيتامينات (A، K)، لذلك ينصح به لمرضى السكري لعدة أسباب: انخفاض محتوى "الخس" من الكربوهيدرات

يحتوي الكوب الواحد من الخس على حوالي 5 إلى 10 سعرات حرارية فقط، بالإضافة إلى 1 إلى 2 جرام من الكربوهيدرات فقط، لذلك تقول جمعية السكري الأمريكية أن من فوائد الخس لمريض السكري عدم حاجته إلى حساب الكربوهيدرات في الخضروات غير النشوية مثل الخس. يحتوي الكوب الواحد من الخس على حوالي 5 إلى 10 سعرات حرارية فقط، بالإضافة إلى 1 إلى 2 جرام من الكربوهيدرات فقط، لذلك تقول جمعية السكري الأمريكية أن من فوائد الخس لمريض السكري عدم حاجته إلى حساب الكربوهيدرات في الخضروات غير النشوية مثل الخس. احتواء الخس على النترات

تستخدم النترات كمواد حافظة في الأطعمة، ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالنترات إلى تقليل ضغط الدم وتحسين صحة الدورة الدموية بشكل عام.



التأثير على مستويات السكر في الدم

يعتبر "الخس" من الخضروات الآمنة ذات "المؤشر الجلاسيمي" المنخفض (سرعة امتصاص الجسم للجلوكوز من الطعام)، لذلك فهو يجنب مريض السكري ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تعزيز قوة العظام

حيث يعتبر الخس مصدر لفيتامين(K) الذي يساعد على تقوية العظام. حيث يعتبر الخس مصدر لفيتامين(K) الذي يساعد على تقوية العظام. ترطيب الجسم