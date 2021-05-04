- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر لمرضى السكري... تناولوا هذا النوع من الخضار ولاحظوا الفرق! والان مع التفاصيل
انخفاض محتوى "الخس" من الكربوهيدرات
احتواء الخس على النترات
التأثير على مستويات السكر في الدم
يعتبر "الخس" من الخضروات الآمنة ذات "المؤشر الجلاسيمي" المنخفض (سرعة امتصاص الجسم للجلوكوز من الطعام)، لذلك فهو يجنب مريض السكري ارتفاع نسبة السكر في الدم.
تعزيز قوة العظام
ترطيب الجسم
تحسين النظر
يعد الخس مصدرا لفيتامين "A" الذي يلعب دورا في صحة العين، وفقا لموقع "الطبي".
تحسين النوم
تساعد مستخلصات الخس في تحفيز النوم.
خصائص مضادة للالتهابات
يساعد الخس في السيطرة على الالتهابات المختلفة والوقاية منها.
إنقاص الوزن
يحتوي الخس على نسبة عالية من الماء، والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام، وبالتالي استهلاك سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الجسم في اليوم.
تعزيز مناعة الجسم
يحتوي الخس على كميات جيدة من فيتامين سي المعروف بقدرته على تعزيز مناعة الجسم، والوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد.