الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'ساعي بريد الدواعش' في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، اعتقال "ساعي بريد الدواعش" في محافظة كركوك.



وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة والمتابعة المستمرة لتحركات احد العناصر الارهابية في منطقة الزاب بقضاء الحويجة كركوك، والذي يعمل ساعياً لنقل بريد الدواعش بين الملاذات والاوكار والخلايا النائمة".

وأضافت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وقوة من الفوج الاول لواء المشاة ٥١ ومفرزة من امن الحشد الشعبي باشرت بالتحرك نحو الهدف والقبض عليه في المنطقة المذكورة"، مؤكدة أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".