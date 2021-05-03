اخبار العالم / اخبار العراق

الدفاع المدني يعلن اخماد حريق داخل مستشفى في كربلاء

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الدفاع المدني يعلن اخماد حريق داخل مستشفى في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، اخماد حريق مخزن داخل مستشفى العباس الأهلي في محافظه كربلاء.
وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت من الوهلة الأولى بعد اندلاع حادث حريق داخل مخزن للأدوية واسطوانات الأكسجين في مستشفى العباس الأهلي الواقع مركز محافظة كربلاء المقدسة".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت الحريق وعزلت النيران ثم نفذت عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على النيران ومنع اتساعها الى شواغر المستشفى وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية وحالت الى عدم تأثر عمل المستشفى بتقديم خدماته الطبية للمواطنين".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا