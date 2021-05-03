كنيسة في برشلونة تفتح أبوابها أمام المسلمين لتناول الإفطار

بغداد - ياسين صفوان - فتحت كنيسة "سانتا أنا" الكاثوليكية في برشلونة أبواب أديرتها أمام المسلمين لتناول الإفطار وأداء الصلاة بعد أن منعتهم قيود الجائحة من الاحتفال بشهر رمضان في الأماكن المغلقة المعتادة.



وأفادت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته الاثنين بأنه "في كل ليلة يشق ما بين 50 و60 مسلما، كثير منهم بلا مأوى، طريقهم عبر الممرات الحجرية لكنيسة "سانتا أنا" حيث يقدم متطوعون وجبات الطعام المطهو في المنازل".



وقال أحد أمازيغ المغرب ويدعى حفيظ إبراهيم بحسب الوكالة : "كلنا واحد... فلو كنت كاثوليكيا، أو تنتمي لدين آخر، وأنا مسلم.. حسن.. نحن جميعا كإخوة يجب أن يساعد بعضنا البعض".