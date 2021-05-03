الأمن النيابية توصي بإجراء تغييرات للمسؤولين في بعض المناطق

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "لجنة الأمن والدفاع شخصت وجود ضعف استخباري في كل المناطق وخصوصا التي استهدفها داعش سواء في بغداد أو المحافظات وهذا ناتج عن عدم متابعة القيادات الامنية لقطعاتهم وافرادهم".وأضاف، أن "لجنة الامن والدفاع استضافت المسؤولين الأمنيين في وزراتي الدفاع والداخلية من الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين والاستخبارات والأمن الوطني لبحث أسباب ضعف الجهد الاستخباري"، مؤكداً أن "الخروقات الأخيرة تتطلب مساءلة المسؤولين وتغييرهم في بعض المناطق".

وشدد الركابي على أن "لجنة الامن والدفاع ولمرات عديدة رفعت توصياتها الى القيادات الامنية وحذرنا ووضعنا ايدينا على بعض المناطق المهمة التي يجب أن تكون هناك فاعلية فيها في الجهد الاستخباري لمنع تكرار الخروقات".