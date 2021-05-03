وفق 'السلم الجديد'.. العمل تعلن اطلاق رواتب الاعانة لشهر أيار

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير العمل عادل الركابي، الاثنين، اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر أيار وفق "السلم الجديد".

وقال الركابي في بيان، إنه "تم اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر أيار الحالي وفق السلم الجديد لاكثر من مليون و(٤٠٠) الف مستفيد بمبلغ اجمالي يتجاوز الـ (٢٩٨) مليار دينار".

ودعا وزير العمل الاسر المستفيدة الى "استلام رواتبهم من المنافذ المعتمدة".

من جانبها، ذكرت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد محمود وفقاً للبيان، أن "رواتب الشهر الحالي صرفت بموجب السلم الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة".