حول العالم.. إجمالي إصابات كورونا تقترب من 153 مليوناً

بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 152.9 مليوناً حتى اليوم الاثنين.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 152.875 مليوناً، وعدد المتعافين إلى 90 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3.203 ملايين.

وأظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء توزيع 1.164 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.