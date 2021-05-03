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حول العالم.. إجمالي إصابات كورونا تقترب من 153 مليوناً

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بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 152.9 مليوناً حتى اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 152.875 مليوناً، وعدد المتعافين إلى 90 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3.203 ملايين.

 

وأظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء توزيع 1.164 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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