رئيس الجمهورية يعزي بذكرى استشهاد 'كبير الفكر والبيان'

بغداد - ياسين صفوان - عزى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).

وقال صالح في تغريدة له عبر توتير، تابعتها الخليج 365، "نُعزي أبناء شعبنا والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد كبير الفكر والبيان الامام عليّ (ع) الذي تخطّت مآثره حدود الزمان والمكان، ملجأ الحق والعدل في الناس ونصير المحرومين، والذي مدّ الضمائر بعمق انسانيته، فكانت مناهج بلاغته منارة ومساراً لا يحيد برفض الظلم ومحاربة الفساد واحقاق العدالة".

