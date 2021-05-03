انطلاق أولى طائرات جسر جوي للعراق لاعادة مواطنية من الهند

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""الخليج 365"" من لندن: اعلنت السلطات العراقية الاثنين عن انطلاق اولى الرحلات الجوية لجسر جوي الى الهند لاعادة حوالي الف عراقي عالقين هناك بعضهم مصاب بالسلالة الهندية لفايروس كورونا وتوفي 11 منهم.. فيما وصلت الى بغداد دفعة جديدة من لقاح فايزر بالترافق مع اقتراح وزارة الصحة بفرض حظر شامل للتجوال لاسبوعين بما فيها ايام عيد الفطر.

وقالت وزارة النقل العراقية ان أولى الرحلات الجوية الاستثنائية المخصصة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند قد انطلقت الى هناك اليوم لاجلاء مواطنين ناشدوها لاعادتهم الى بلدهم بسبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها هناك جراء جائحة كورونا .

وأوضح مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن في بيان تابعته "ايلاف" إن "هذه الرحلة تمت بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية وتم اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في لوائح منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تشمل تعفير الطائرة قبل وبعد تنفيذ الرحلة لضمان سلامة الطواقم والمسافرين والحد من انتقال عدوى الوباء الذي اصاب حوالي 18 مليون هندي في موجة مخيفة من تفشي الفايروس هناك.

وأشار الى انه سيتم تسيير رحلات اجلاء عاجلة اخرى الى الهند موضحا انه فيما يتعلق بأجراءات فحص وحجر الوافدين فانها ستكون من اختصاص الفرق الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي التابعة لوزارة الصحة العراقية .

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية ان سفارة بلاده في الهند الهند تتلقى مناشدات عراقيين هناك لاعادتهم .. مشيرا الى ان "إجراءات التنسيق والتواصل مستمرة مع العراقيين العالقين في الهند، وتم توجيه السفارة لإجراء اللازم لتقديم الإغاثة العاجلة التي يحتاجها المواطنين هناك".

واضاف أن "سفارة جمهورية العراق تطمئن العراقيين هناك، ونحن نقول تطمنوا سنكون عندكم قريبا وبإجراءات وطنية عراقية عاجلة لن نترككم، والتنسيق بأعلى مستوى مع الخطوط الجوية العراقية ووزارة الصحة". والجمعة الماضي اعلنت السلطات العراقية عن اجراءات حازمة لمواجهة السلالة الهندية من فايروس كورونا بينما أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأعادة حوال الف عراقي مريض يعالجون هناك في وقت تم حجر 21 مواطنا في محافظة عراقية يعتقد باصابتهم بهذه السلالة.

وأعلن السفير العراقي في الهند فلاح الساعدي ان الكاظمي وجه بإخلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي واعادتهم الى بلدهم . واشار الى انه ليست هناك لحد الان معلومات محددة بإصابة عراقيين هناك بالسلالة الهندية ولكن هناك 11 وفاة لعراقيين بعد إصابتهم بفيروس كورونا وسيوارون الثرى هناك. ولفت السفير إلى أنه "يوجد في الهند حوالي ألف عراقي بينهم دارسون ومرضى يعالجون هناك من أمراض مختلفة ويرغبون باعادتهم الى بلدهم.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عراقيين عالقين في الهند يناشدون فيها الكاظمي لتخصيص طائرات تعيدهم إلى بغداد مؤكدين ان المستشفيات الهندية لم تعد تستقبلهم، ولم يعد بقدرتها البقاء في الهند بسبب تفاقم الأوضاع الصحية هناك.

وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر

ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة العراقية الاثنين عن وصول شحنة جديدة من لقاح "فايزر" الأميركى المضاد لفايروس كورونا منوهة الى وصول شحنات أخرى بشكل أسبوعى. واشارت الى انه تم فورا توزيع صناديق اللقاح على أسطول برادات انطلقت بوقت واحد إلى نقاط التلقيح فى محافظات العراق كافة بما فيها إقليم كردستان . وكانت الوزارة قد تعاقدت مع شركة "فايزر" لتوريد أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاح .

كما أشارت الوزارة الى انها قدمت مقترحا إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة برئاسة الكاظمي لفرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين بما فيها عيد الفطر . وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح متلفز إن "هناك تخوفاً من وصول النسخة الهندية المتحورة عن فايروس كورونا إلى العراق نتيجة عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية . ويتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفايروس كورونا يليه الأردن في المركز الثاني بينما يحتل لبنان المرتبة الثالثة. وقد تجاوز العراق مؤخرا المليون إصابة مؤكدة ب‍الفيروس ليحتل الموقع الـ25 عالميا منها اكثر من 15533 حالة وفاة ما يمثل المستوى الـ32 في العالم من حيث عدد ضحايا الجائحة.

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