انت الان تتابع خبر ماهي الاجراءات التي ستتبع مع الوافدين من الهند لضمان عدم انتشار السلالة المتحورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكدت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، انطلاق اول رحلة لاجلاء العراقيين العالقين في الهند، فيما اشارت الى الاجراءات التي ستتم اتباعها مع الوافدين لضمان عدم انتشار السلالة المتحورة.