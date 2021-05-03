انت الان تتابع خبر نداء عاجل من أحلام لنادين نجيم... ماذا بينهما؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعربت الفنانة أحلام عن اعجابها بمسلسل عشرين عشرين الرمضاني وأحداثه المشوقة. وقد كشفت عن اعجابها بعلاقة صافي وحياة، متساءلة عن مصيرها.