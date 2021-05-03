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انت الان تتابع خبر نداء عاجل من أحلام لنادين نجيم... ماذا بينهما؟ (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعربت الفنانة أحلام عن اعجابها بمسلسل عشرين عشرين الرمضاني وأحداثه المشوقة. وقد كشفت عن اعجابها بعلاقة صافي وحياة، متساءلة عن مصيرها.
ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي على تويتر فيديو لمشهد يجمع حياة (نادين نجيم) بصافي (قصي خولي)، وغردت بالقول: نداء عاجل للقمر نادين نسيب نجيم ممكن سؤال بيني وبينك بس. حبيتيه!!!!!!! اعترفي اعترفي نادين اعترفي".
فردت عليها نادين بالقول:" رح ابعتلك واتس اب هيك بضل بيني وبينك".
يذكر أن مسلسل عشرين عشرين يعرض طيلة الشهر الفضيل على شاشة السومرية، بتمام الساعة 8:30 مساء. لا تفوتوا أحداثه المشوقة!