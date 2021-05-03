وزير الخارجية يبحث مع البابا فرنسيس مخرجات زيارته الى العراق

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع البابا فرنسيس مخرجات زيارته قداسته التاريخية الى العراق في العاصمة الايطالية روما.

المُتحدّث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف ذكر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الوزير فؤاد حسين التقى قداسة البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان، ونقل شكر وتقدير الحكومة والشعب العراقيّ للزيارة التاريخيّة التي قام بها قداسته إلى العراق وبحثا مخرجاتها".



واضاف ان "وزير الخارجية اشار إلى أهميّة إحياء المناطق الأثريّة في العراق وإعمارها، سيما مدينة أُور في الناصريّة، مُؤكِّداً رغبة الحكومة العراقيّة بدعوة شركات الإعمار والاستثمار للعمل في العراق".